Талібан заарештував чотирьох членів ІД на північ від столиці Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Талібан заарештував чотирьох членів "Ісламської держави" на північ від столиці Афганістану, повідомив в середу головний представник угрупування Забіхула Муджахід, а свідки заявили, що на північному сході були застрелені двоє бойовиків "Талібану", що створює загрозу загального конфлікту. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.
Деталі
Забіхула Муджахід заявив, що у вівторок увечері спецпідрозділ провів операцію в провінції Кабул заарештувави чотирьох членів "Ісламської держави", сили Талібану також захопили документи та зброю.
За словами двох свідків, бойовики відкрили вогонь по патрулю талібів на овочевому ринку в північно-східному місті Джелалабад, два члена Талібану були вбиті і троє мирних жителів були поранені.
ІД заявила, що у вівторок увечері вони обстріляли автомобіль, який перевозив членів Талібану. Патруль Талібану з підкріпленням кинувся в цей район, щоб допомогти, але бойовики ІД вступили в зіткнення з ними, убивши і поранивши "багатьох".
Місто Джелалабад перетворилось на осередок суперництва між Талібаном і ІД, де з часу захоплення Талібаном влади, 15 серпня, відбуваються численні напади.
Доповнення
ІД знову з'явилося в Афганістані в 2020 році.
Група взяла на себе відповідальність за недільний вибух в мечеті Ейдгах в Кабулі, в результаті якого загинули п'ять мирних жителів.
ІД також відповідальна за жахливий вибух бомби 26 серпня, в результаті якого загинули більше 200 афганців і 13 військовослужбовців США за межами аеропорту Кабула.
З тих пір таліби провели безліч рейдів з метою викорінити осередки ІД в Афганістані.