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Талібан заарештував чотирьох членів ІД на північ від столиці Афганістану

Талібан заарештував чотирьох членів ІД на північ від столиці Афганістану

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Талібан заарештував чотирьох членів "Ісламської держави" на північ від столиці Афганістану, повідомив в середу головний представник угрупування Забіхула Муджахід, а свідки заявили, що на північному сході були застрелені двоє бойовиків "Талібану", що створює загрозу загального конфлікту. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Забіхула Муджахід заявив, що у вівторок увечері спецпідрозділ провів операцію в провінції Кабул заарештувави чотирьох членів "Ісламської держави", сили Талібану також захопили документи та зброю.

За словами двох свідків, бойовики відкрили вогонь по патрулю талібів на овочевому ринку в північно-східному місті Джелалабад, два члена Талібану були вбиті і троє мирних жителів були поранені.

ІД заявила, що у вівторок увечері вони обстріляли автомобіль, який перевозив членів Талібану. Патруль Талібану з підкріпленням кинувся в цей район, щоб допомогти, але бойовики ІД вступили в зіткнення з ними, убивши і поранивши "багатьох".

Місто Джелалабад перетворилось на осередок суперництва між Талібаном і ІД, де з часу захоплення Талібаном влади, 15 серпня, відбуваються численні напади.

Доповнення

ІД знову з'явилося в Афганістані в 2020 році.

Група взяла на себе відповідальність за недільний вибух в мечеті Ейдгах в Кабулі, в результаті якого загинули п'ять мирних жителів.

ІД також відповідальна за жахливий вибух бомби 26 серпня, в результаті якого загинули більше 200 афганців і 13 військовослужбовців США за межами аеропорту Кабула.

З тих пір таліби провели безліч рейдів з метою викорінити осередки ІД в Афганістані.

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