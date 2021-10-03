Бомба вибухнула біля мечеті у Кабулі, загинули декілька мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У неділю біля входу в мечеть афганської столиці вибухнула бомба, в результаті чого загинуло декілька мирних жителів. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press.
Деталі
Бомба була підірвана в мечеті Ейдгах в Кабулі, де відбувалася панахида по матері офіційного представника Талібану Забіхули Муджахіда.
Бойовики Талібану не постраждали в результаті нападу, повідомив Associated Press офіційний представник угрупування Білал Карімі. Загиблі в результаті нападу були мирними жителями. Однак наразі не відома точна кількість жерт, розслідування триває.
Неурядова організація з надзвичайних ситуацій, яка фінансується Італією, повідомила в Twitter, що в результаті вибуху постраждали чотири людини.
Наразі жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за напад.
Доповнення
Після того, як таліби захопили Афганістан в середині серпня, кількість нападів бойовиків угруповання “Ісламська держава” почастішало. Це підвищення, ймовірно, сталося через конфлікт між двома екстремістськими угрупованнями.
ІД зберігає свою велику присутність в східній провінції Нангархар і вважає талібів своїм ворогом.
У п’ятницю бойовики “Талібану” здійснили наліт на укриття ІД на північ від Кабула в провінції Парван. Рейд стався після того, як придорожня бомба ІД поранила чотирьох бойовиків Талібану в цьому районі.