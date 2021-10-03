Бомба взорвалась у мечети в Кабуле, погибли несколько мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В воскресенье у входа в мечеть афганской столицы взорвалась бомба, в результате чего погибли несколько мирных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Бомба была взорвана в мечети Эйдгах в Кабуле, где проходила панихида по матери официального представителя Талибана Забихуллы Муджахида.
Боевики Талибана не пострадали в результате нападения, сообщил Associated Press официальный представитель группировки Билал Карими. Погибшие в результате нападения были мирными жителями. Однако пока не известно точное количество жертв, расследование продолжается.
Неправительственная организация по чрезвычайным ситуациям, которая финансируется Италией, сообщила в Twitter, что в результате взрыва пострадали четыре человека.
Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
Дополнение
После того, как талибы захватили Афганистан в середине августа, количество нападений боевиков группировки “Исламское государство” участилось. Это повышение, вероятно, произошло из-за конфликта между двумя экстремистскими группировками.
ИГ сохраняет свое большое присутствие в восточной провинции Нангархар и считает талибов своим врагом.
В пятницу боевики “Талибана” совершили налет на укрытие ИГ севернее Кабула в провинции Парван. Рейд произошел после того, как придорожная бомба ИГ ранила четырех боевиков Талибана в этом районе.