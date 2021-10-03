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Бомба взорвалась у мечети в Кабуле, погибли несколько мирных жителей

Бомба взорвалась у мечети в Кабуле, погибли несколько мирных жителей

Киев  •  УНН

 • 20721 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. В воскресенье у входа в мечеть афганской столицы взорвалась бомба, в результате чего погибли несколько мирных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Бомба была взорвана в мечети Эйдгах в Кабуле, где проходила панихида по матери официального представителя Талибана Забихуллы Муджахида.

Боевики Талибана не пострадали в результате нападения, сообщил Associated Press официальный представитель группировки Билал Карими. Погибшие в результате нападения были мирными жителями. Однако пока не известно точное количество жертв, расследование продолжается.

Неправительственная организация по чрезвычайным ситуациям, которая финансируется Италией, сообщила в Twitter, что в результате взрыва пострадали четыре человека.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Дополнение

После того, как талибы захватили Афганистан в середине августа, количество нападений боевиков группировки “Исламское государство” участилось. Это повышение, вероятно, произошло из-за конфликта между двумя экстремистскими группировками.

ИГ сохраняет свое большое присутствие в восточной провинции Нангархар и считает талибов своим врагом.

В пятницу боевики “Талибана” совершили налет на укрытие ИГ севернее Кабула в провинции Парван. Рейд произошел после того, как придорожная бомба ИГ ранила четырех боевиков Талибана в этом районе.

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