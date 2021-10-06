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Талибан арестовал четырех членов ИГ к северу от столицы Афганистана

Талибан арестовал четырех членов ИГ к северу от столицы Афганистана

Киев  •  УНН

 • 16595 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Талибан арестовал четырех членов "Исламского государства" к северу от столицы Афганистана, сообщил в среду главный представитель группировки Забихулла Муджахид, а свидетели заявили, что на северо-востоке были застрелены двое боевиков "Талибана", что создает угрозу общего конфликта. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Забихулла Муджахид заявил, что во вторник вечером спецподразделение провело операцию в провинции Кабул, арестовав четырех членов "Исламского государства", силы Талибана также захватили документы и оружие.

По словам двух свидетелей, боевики открыли огонь по патрулю талибов на овощном рынке в северо-восточном городе Джелалабад, два члена Талибана были убиты и трое мирных жителей были ранены.

ИГ заявила, что во вторник вечером они обстреляли автомобиль, перевозивший членов Талибана. Патруль Талибана с подкреплением бросился в этот район, чтобы помочь, но боевики ИГ вступили в столкновения с ними, убив и ранив "многих".

Город Джелалабад превратился в очаг соперничества между Талибаном и ИГ, где со времени захвата Талибаном власти, 15 августа, происходят многочисленные нападения.

Дополнение

ИГ снова появилось в Афганистане в 2020 году.

Группа взяла на себя ответственность за воскресный взрыв в мечети Эйдгах в Кабуле, в результате которого погибли пять мирных жителей.

ИГ также ответственна за ужасный взрыв бомбы 26 августа, в результате которого погибли более 200 афганцев и 13 военнослужащих США за пределами аэропорта Кабула.

С тех пор талибы провели множество рейдов с целью искоренить очаги ИГ в Афганистане.

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