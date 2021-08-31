“Талібан” привітав афганський народ після виходу американських військ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Рух “Талібан” заявив, що Афганістан є “вільною і суверенною” державою на тлі виходу американських військ. За словами талібів, вихід контингенту США став “історичним моментом”, передає УНН з посиланням на Al Jazeera.
Цитата:
“У нас немає жодних сумнівів в тому, що Ісламський Емірат Афганістан є вільною і суверенною державою”, — заявив офіційний представник “Талібану” Забіхула Муджахід, виступаючи у вівторок перед журналістами в аеропорту Кабула.
“Америка зазнала поразки ... і від імені моєї нації ми хочемо мати добрі відносини з рештою світу”, — сказав він.
Деталі
Муджахід також пообіцяв афганцям “захищати нашу свободу, незалежність і ісламські цінності”.
Як передає CNN, офіційний представник талібів також привітав афганський народ після виходу американських військ, заявивши що “ця перемога належить усім нам”. “Ми хочемо мати добрі відносини з США і світом”, — сказав Муджахід, якого цитує телеканал.
“Ми сподіваємося, що Афганістан ніколи більше не буде окуповано, і ця країна залишиться процвітаючою, вільною, будинком для всіх афганців і під управлінням ісламу”, — додав він.
Що було раніше
США в ніч на 31 серпня завершили виведення своїх військ з Афганістану.
Бойовики “Талібану” спостерігали, як останні американські літаки зникали в небі над Афганістаном близько опівночі в понеділок, а потім вистрілили зі зброї в повітря, святкуючи перемогу.
США з середини серпня вивезли з Афганістану понад 116 тис. осіб.
Встановлення влади “Талібану”
Бійці “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни розпочали евакуацію своїх громадян і співробітників. США і союзники повинні були завершити її до 31 серпня.