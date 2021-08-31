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“Талібан” привітав афганський народ після виходу американських військ

“Талібан” привітав афганський народ після виходу американських військ

Київ • УНН

 • 17873 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Рух “Талібан” заявив, що Афганістан є “вільною і суверенною” державою на тлі виходу американських військ. За словами талібів, вихід контингенту США став “історичним моментом”, передає УНН з посиланням на Al Jazeera.

Цитата:

“У нас немає жодних сумнівів в тому, що Ісламський Емірат Афганістан є вільною і суверенною державою”, — заявив офіційний представник “Талібану” Забіхула Муджахід, виступаючи у вівторок перед журналістами в аеропорту Кабула.

“Америка зазнала поразки ... і від імені моєї нації ми хочемо мати добрі відносини з рештою світу”, — сказав він.

Деталі

Муджахід також пообіцяв афганцям “захищати нашу свободу, незалежність і ісламські цінності”.

Як передає CNN, офіційний представник талібів також привітав афганський народ після виходу американських військ, заявивши що “ця перемога належить усім нам”.  “Ми хочемо мати добрі відносини з США і світом”, — сказав Муджахід, якого цитує телеканал.

“Ми сподіваємося, що Афганістан ніколи більше не буде окуповано, і ця країна залишиться процвітаючою, вільною, будинком для всіх афганців і під управлінням ісламу”, — додав він.

Що було раніше

США в ніч на 31 серпня завершили виведення своїх військ з Афганістану.

Бойовики “Талібану” спостерігали, як останні американські літаки зникали в небі над Афганістаном близько опівночі в понеділок, а потім вистрілили зі зброї в повітря, святкуючи перемогу.

США з середини серпня вивезли з Афганістану понад 116 тис. осіб.

Встановлення влади “Талібану”

Бійці “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни розпочали евакуацію своїх громадян і співробітників. США і союзники повинні були завершити її до 31 серпня.

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