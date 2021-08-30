Евакуація з Афганістану на тлі загроз безпеці: США з середини серпня вивезли понад 116 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Зусилля з евакуації людей з Кабула згортаються в міру наближення крайнього терміну 31 серпня, але тривають, попри серйозні загрози безпеці. США за останні 24 години евакуювали ще понад тисячу осіб, з посиланням на дані Білого дому повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
За даними Білого дому, близько 1200 осіб були евакуйовані зі столиці Афганістану за останні 24 години, майже повністю військовими рейсами США.
Це менше, ніж минулого тижня, коли за 24 години евакуйовували 21 тисячу осіб (з минулого понеділка на вівторок).
Всього з 14 серпня з Афганістану Сполученими Штатами, як вказано, було евакуйовано близько 116 700 осіб, а з кінця липня - 122 300 осіб.
Доповнення
Додамо, 30 серпня стало відомо, що у бік аеропорту Кабула випустили 5 ракет, більшість з них перехопила система ПРО.
Вночі за вашингтонським часом президент США Джо Байден був проінформований про ракетний обстріл кабульського аеропорту. Він був поінформований, згідно із заявою прессекретаря Джен Псакі, що в аеропорту Кабула "операції продовжуються безперебійно", і "підтвердив свій наказ, щоб командувачі подвоїли свої зусилля, щоб зробити все необхідне для захисту наших сил на місцях".
Це сталося після двох смертноносних вибухів біля аеропорту у минулий четвер, 26 серпня, які забрали життя, за деякими даними, понад двох сотень людей, у тому числі 13 американських військових.
Додамо
Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників. Крайній термін - 31 серпня.