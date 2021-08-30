Эвакуация из Афганистана на фоне угроз безопасности: США с середины августа вывезли более 116 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Усилия по эвакуации людей из Кабула сворачиваются по мере приближения крайнего срока 31 августа, но продолжаются, несмотря на серьезные угрозы безопасности. США за последние 24 часа эвакуировали еще более тысячи человек, со ссылкой на данные Белого дома сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
По данным Белого дома, около 1200 человек были эвакуированы из столицы Афганистана за последние 24 часа, почти полностью военными рейсами США.
Это меньше, чем на прошлой неделе, когда за 24 часа эвакуировали 21 000 человек (с прошлого понедельника на вторник).
Всего с 14 августа из Афганистана Соединенными Штатами, как указано, было эвакуировано около 116 700 человек, а с конца июля - 122 300 человек.
Дополнение
Добавим, 30 августа стало известно, что в сторону аэропорта Кабула выпустили 5 ракет, большинство из них перехватила система ПРО.
Ночью по вашингтонскому времени президент США Джо Байден был проинформирован о ракетном обстреле кабульского аэропорта. Он был проинформирован, согласно заявлению пресс-секретаря Джен Псаки, что в аэропорту Кабула "операции продолжаются бесперебойно", и "подтвердил свой приказ, чтобы командующие удвоили свои усилия, чтобы сделать все необходимое для защиты наших сил на местах".
Это произошло после смертоносных двух взрывов возле аэропорта в минувший четверг, 26 августа, унесших жизни, по некоторым данным, более двух сотен человек, в том числе 13 американских военных.
Добавим
Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников. Крайний срок - 31 августа.