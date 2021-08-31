"Талибан" поздравил афганский народ после выхода американских войск
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Движение "Талибан" заявило, что Афганистан является "свободным и суверенным" государством на фоне выхода американских войск. По словам талибов, выход контингента США стал "историческим моментом", передает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Цитата:
"У нас нет никаких сомнений в том, что Исламский Эмират Афганистан является свободным и суверенным государством", - заявил официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид, выступая во вторник перед журналистами в аэропорту Кабула.
"Америка потерпела поражение... и от имени моей нации мы хотим иметь хорошие отношения с остальным миром", - сказал он.
Детали
Муджахид также пообещал афганцам "защищать нашу свободу, независимость и исламские ценности".
Как передает CNN, официальный представитель талибов также поздравил афганский народ после выхода американских войск, заявив что "эта победа принадлежит всем нам". "Мы хотим иметь хорошие отношения с США и миром", - сказал Муджахид, которого цитирует телеканал.
"Мы надеемся, что Афганистан никогда больше не будет оккупирован, и эта страна останется процветающей, свободной, домом для всех афганцев и под управлением ислама", - добавил он.
Что было ранее
США в ночь на 31 августа завершили вывод своих войск из Афганистана.
Боевики "Талибана" наблюдали, как последние американские самолеты исчезали в небе над Афганистаном около полуночи в понедельник, а затем выстрелили из оружия в воздух, празднуя победу.
США с середины августа вывезли из Афганистана более 116 тыс. человек.
Установление власти "Талибана"
Бойцы "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны начали эвакуацию своих граждан и сотрудников. США и союзники должны были завершить ее до 31 августа.