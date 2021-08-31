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"Талибан" поздравил афганский народ после выхода американских войск

"Талибан" поздравил афганский народ после выхода американских войск

Киев  •  УНН

 • 17852 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Движение "Талибан" заявило, что Афганистан является "свободным и суверенным" государством на фоне выхода американских войск. По словам талибов, выход контингента США стал "историческим моментом", передает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Цитата:

"У нас нет никаких сомнений в том, что Исламский Эмират Афганистан является свободным и суверенным государством", - заявил официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид, выступая во вторник перед журналистами в аэропорту Кабула.

"Америка потерпела поражение... и от имени моей нации мы хотим иметь хорошие отношения с остальным миром", - сказал он.

Детали

Муджахид также пообещал афганцам "защищать нашу свободу, независимость и исламские ценности".

Как передает CNN, официальный представитель талибов также поздравил афганский народ после выхода американских войск, заявив что "эта победа принадлежит всем нам". "Мы хотим иметь хорошие отношения с США и миром", - сказал Муджахид, которого цитирует телеканал.

"Мы надеемся, что Афганистан никогда больше не будет оккупирован, и эта страна останется процветающей, свободной, домом для всех афганцев и под управлением ислама", - добавил он.

Что было ранее

США в ночь на 31 августа завершили вывод своих войск из Афганистана.

Боевики "Талибана" наблюдали, как последние американские самолеты исчезали в небе над Афганистаном около полуночи в понедельник, а затем выстрелили из оружия в воздух, празднуя победу.

США с середины августа вывезли из Афганистана более 116 тыс. человек.

Установление власти "Талибана"

Бойцы "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны начали эвакуацию своих граждан и сотрудников. США и союзники должны были завершить ее до 31 августа.

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