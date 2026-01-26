Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення
Київ • УНН
24-річний таксист зламав щелепу пасажирці, яка забруднила салон авто. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
У Києві судитимуть 24-річного водія таксі, який зламав щелепу своїй пасажирці, повідомили у ГУНП у столиці у понеділок, пише УНН.
Таксист, розлючений тим, що пасажирка забруднила салон автомобіля, вдарив її декілька разів по обличчю, після чого поїхав з місця події. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі
Деталі
Правоохоронці з’ясували, що під час поїздки у таксі 27-річна киянка відчула себе погано, її нудило. В подальшому, коли жінці стало зле, водій відреагував агресивно - висадив клієнтку з авто, двічі вдаривши її кулаком по обличчю. Лікарі діагностували у потерпілої забої та перелом щелепи.
Оперативники швидко встановили водія таксі – ним виявився 24-річний киянин.
Чоловіку оголосили про підозру у скоєні злочину передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального Кодексу України – умисні середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження.
Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Порушнику загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.
