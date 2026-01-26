$43.140.03
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 14894 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 26147 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 23300 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 22237 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 19280 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 17146 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 16434 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 16459 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 27439 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення

Київ • УНН

 • 218 перегляди

24-річний таксист зламав щелепу пасажирці, яка забруднила салон авто. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

У Києві судитимуть 24-річного водія таксі, який зламав щелепу своїй пасажирці, повідомили у ГУНП у столиці у понеділок, пише УНН.

Таксист, розлючений тим, що пасажирка забруднила салон автомобіля, вдарив її декілька разів по обличчю, після чого поїхав з місця події. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі

- повідомили у поліції.

Деталі

Правоохоронці з’ясували, що під час поїздки у таксі 27-річна киянка відчула себе погано, її нудило. В подальшому, коли жінці стало зле, водій відреагував агресивно - висадив клієнтку з авто, двічі вдаривши її кулаком по обличчю. Лікарі діагностували у потерпілої забої та перелом щелепи.

Оперативники швидко встановили водія таксі – ним виявився 24-річний киянин.

Чоловіку оголосили про підозру у скоєні злочину передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального Кодексу України – умисні середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Порушнику загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

У Києві побили комунальника під час відновлення тепла, поліція розслідує23.01.26, 08:23 • 8872 перегляди

Юлія Шрамко

