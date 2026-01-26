Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення

У Києві судитимуть 24-річного водія таксі, який зламав щелепу своїй пасажирці, повідомили у ГУНП у столиці у понеділок, пише УНН.

Таксист, розлючений тим, що пасажирка забруднила салон автомобіля, вдарив її декілька разів по обличчю, після чого поїхав з місця події. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі