Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы

В Киеве будут судить 24-летнего водителя такси, который сломал челюсть своей пассажирке, сообщили в ГУНП в столице в понедельник, пишет УНН.

Таксист, разъяренный тем, что пассажирка испачкала салон автомобиля, ударил ее несколько раз по лицу, после чего уехал с места происшествия. За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы