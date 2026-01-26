Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы
Киев • УНН
24-летний таксист сломал челюсть пассажирке, которая испачкала салон авто. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
В Киеве будут судить 24-летнего водителя такси, который сломал челюсть своей пассажирке, сообщили в ГУНП в столице в понедельник, пишет УНН.
Таксист, разъяренный тем, что пассажирка испачкала салон автомобиля, ударил ее несколько раз по лицу, после чего уехал с места происшествия. За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы
Подробности
Правоохранители выяснили, что во время поездки в такси 27-летняя киевлянка почувствовала себя плохо, ее тошнило. В дальнейшем, когда женщине стало плохо, водитель отреагировал агрессивно - высадил клиентку из авто, дважды ударив ее кулаком по лицу. Врачи диагностировали у потерпевшей ушибы и перелом челюсти.
Оперативники быстро установили водителя такси – им оказался 24-летний киевлянин.
Следователи Днепровского управления полиции Киева объявили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного Кодекса Украины – умышленные средней степени тяжести телесные повреждения.
Сейчас полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до трех лет.