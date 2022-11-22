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Таджикистан і Китай домовилися про спільні військові навчання щонайменше раз на рік

Таджикистан і Китай домовилися про спільні військові навчання щонайменше раз на рік

Київ • УНН

 • 424709 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Таджикистан і Китай домовилися проводити спільні військові навчання щонайменше раз на рік, щоб скоординувати дії у разі виникнення загрози проникнення терористів. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Радио Озоди.

Деталі

У міжурядовій угоді, з текстом якої ознайомилося видання, йдеться про те, що країна-господарка військових навчань забезпечить військовослужбовців зброєю та обладнанням, створить усі умови для в'їзду та пересування військової техніки за раніше наміченим маршрутом. Військовослужбовці Таджикистану та Китаю відпрацьовуватимуть координацію дій у разі виникнення загрози проникнення терористів.

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон доручив МВС країни підписати цю угоду від імені уряду. Повідомляється, що країни й раніше проводили військові навчання на території військового гарнізону в Ішкашимському районі ДБАО та на базі МВС Таджикистану в Рамітській ущелині. Тоді військові двох країн відпрацювали атаку умовних терористів, які проникли з боку Афганістану, а за навчаннями стежили представники країн Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Військова співпраця Китаю та Таджикистану помітно активізувалася з 2015 року. Так, у лютому 2019 року Washington Post з посиланням на розповіді місцевих жителів та супутникові знімки району написав, що у Мургабському районі Гірничо-Бадахшанської автономної області, за кілька кілометрів від кордону з Китаєм, вже три роки знаходиться секретна військова база Китаю. Однак влада Таджикистану спростувала цю інформацію, повідомивши, що на кордоні з ДБАО на території самої КНР розташований лише прикордонний пост.

У жовтні 2021 року у Душанбе заявили, що Пекін побудує базу в селищі Вахан Ішкашимського району ДБАО, але належатиме вона спеціальному загону швидкого реагування УБОЗ МВС Таджикистану.

Нагадаємо

У вересні лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснив державні візити до Казахстану та Узбекистану.

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