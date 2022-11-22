Таджикистан и Китай договорились о совместных военных учениях по меньшей мере раз в год

Детали

В межправительственном соглашении, с текстом которого ознакомилось издание, говорится, что страна-хозяйка военных учений обеспечит военнослужащих оружием и оборудованием, создаст все условия для въезда и передвижения военной техники по ранее намеченному маршруту. Военнослужащие Таджикистана и Китая будут отрабатывать координацию действий в случае возникновения угрозы проникновения террористов.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил МВД страны подписать это соглашение от имени правительства. Сообщается, что страны и раньше проводили военные учения на территории военного гарнизона в Ишкашимском районе ГБАО и на базе МВД Таджикистана в Рамитском ущелье. Тогда военные двух стран отработали атаку проникших со стороны Афганистана условных террористов, а за учениями следили представители стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Военное сотрудничество Китая и Таджикистана заметно активизировалось с 2015 года. Так, в феврале 2019 года Washington Post со ссылкой на рассказы местных жителей и спутниковые снимки района написал, что в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области, в нескольких километрах от границы с Китаем, уже три года находится секретная военная база Китая. Однако власти Таджикистана опровергли эту информацию, сообщив, что на границе с ДБАО на территории самой КНР расположен только пограничный пост.

В октябре 2021 года в Душанбе заявили, что Пекин построит базу в поселке Вахан Ишкашимского района ГБАО, но будет принадлежать она специальному отряду быстрого реагирования УБОП МВД Таджикистана.

Напомним

В сентябре лидер Китая Си Цзиньпин совершил государственные визиты в Казахстан и Узбекистан.