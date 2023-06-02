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"Та все у них вийшло": пропагандист соловйов висловився про обстріл шебекиного

Київ • УНН

 • 890052 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. російський пропагандист володимир соловйов прокоментував "неспокій" у шебекиному, що під бєлгородом, пише УНН.

Цитата

"І ми цілком серйозно говоримо, що вони цілком серйозно спробували здійснити терористичну атаку на бєлгородську область, і у них не вийшло. Та все у них вийшло, вони перетворили життя мешканців Шебекіно на чисте пекло", - заявив Соловйов.

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Доповнимо

Раніше глава бєлгородської області в'ячеслав гладков заявив про обстріл і про те, що "загорілася будівля гуртожитку". При цьому російські ЗМІ зазначають, що в цій будівлі могли перебувати російські військові.

На відео, яке опублікували в місцевих телеграм-каналах, полум'ям охоплено дах багатоповерхівки. При цьому не зрозуміло, яка будівля на відео. Гладков при цьому заявив, що "руйнування є і в будівлі адміністрації", "у місті немає світла".

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