"Та все у них вийшло": пропагандист соловйов висловився про обстріл шебекиного

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"І ми цілком серйозно говоримо, що вони цілком серйозно спробували здійснити терористичну атаку на бєлгородську область, і у них не вийшло. Та все у них вийшло, вони перетворили життя мешканців Шебекіно на чисте пекло", - заявив Соловйов.

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Раніше глава бєлгородської області в'ячеслав гладков заявив про обстріл і про те, що "загорілася будівля гуртожитку". При цьому російські ЗМІ зазначають, що в цій будівлі могли перебувати російські військові.

На відео, яке опублікували в місцевих телеграм-каналах, полум'ям охоплено дах багатоповерхівки. При цьому не зрозуміло, яка будівля на відео. Гладков при цьому заявив, що "руйнування є і в будівлі адміністрації", "у місті немає світла".