Ситуация в шебекино на белгородщине: в рф заявляют, что в городе нет света
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В центре приграничного шебекино белгородской области рф после якобы обстрелов произошел пожар в здании, в городе нет света, сообщает российский губератор вячеслав гладков, передает УНН.
Детали
Глава белгородской области вячеслав гладков снова заявил об обстреле и что "горит здание общежития".
При этом российские СМИ отмечают, что в этом здании могли находиться российские военные.
На видео, которое опубликовали в местных телеграм-каналах, пламенем охвачена крыша многоэтажки. При этом не понятно, какое здание на видео.
гладков при этом заявил, что "разрушения есть и в здании администрации", "в городе нет света".
Напомним
Сегодня утром российские Telegram-каналы сообщали, что возле пограничного пункта «шебекино» была попытка «прорыва», произошёл бой. В оперативном штабе Белгородской области заявили, что обстановка напряженная, но опровергли «прорыв».