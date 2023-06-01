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19:26 • 40203 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 101537 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105722 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 106082 просмотра

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13 марта, 13:25 • 100804 просмотра

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13 марта, 10:29 • 92074 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109638 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация в шебекино на белгородщине: в рф заявляют, что в городе нет света

Ситуация в шебекино на белгородщине: в рф заявляют, что в городе нет света

Киев • УНН

 • 1207839 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. В центре приграничного шебекино белгородской области рф после якобы обстрелов произошел пожар в здании, в городе нет света, сообщает российский губератор вячеслав гладков, передает УНН.

Детали

Глава белгородской области вячеслав гладков снова заявил об обстреле и что "горит здание общежития".

При этом российские СМИ отмечают, что в этом здании могли находиться российские военные.

На видео, которое опубликовали в местных телеграм-каналах, пламенем охвачена крыша многоэтажки. При этом не понятно, какое здание на видео.

гладков при этом заявил, что "разрушения есть и в здании администрации", "в городе нет света".

Напомним

Сегодня утром российские Telegram-каналы сообщали, что возле пограничного пункта «шебекино» была попытка «прорыва», произошёл бой. В оперативном штабе Белгородской области заявили, что обстановка напряженная, но опровергли «прорыв».

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