Ситуация в шебекино на белгородщине: в рф заявляют, что в городе нет света

Детали

Глава белгородской области вячеслав гладков снова заявил об обстреле и что "горит здание общежития".

При этом российские СМИ отмечают, что в этом здании могли находиться российские военные.

На видео, которое опубликовали в местных телеграм-каналах, пламенем охвачена крыша многоэтажки. При этом не понятно, какое здание на видео.

гладков при этом заявил, что "разрушения есть и в здании администрации", "в городе нет света".

Напомним

Сегодня утром российские Telegram-каналы сообщали, что возле пограничного пункта «шебекино» была попытка «прорыва», произошёл бой. В оперативном штабе Белгородской области заявили, что обстановка напряженная, но опровергли «прорыв».