Ситуація в шебекіно на бєлгородщині: у рф заявляють, що в місті немає світла

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Голова бєлгородської області в'ячеслав гладков знову заявив про обстріл і що "горить будівля гуртожитку".

При цьому російскі ЗМІ зазначають, що в цій будівлі могли перебувати російські військові.

На відео, яке опублікували в місцевих телеграм-каналах, полум'ям охоплено дах багатоповерхівки. При цьому не зрозуміло, яка будівля на відео.

гладков при цьому заявив, що "руйнування є й у будівлі адміністрації", "у місті немає світла".

Нагадаємо

Сьогодні вранці російські Telegram-канали повідомляли, що біля прикордонного пункту «шебекіно» була спроба «прориву», відбувся бій. В оперативному штабі бєлгородської області заявили, що обстановка напружена, але спростували «прорив».