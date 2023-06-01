Ситуація в шебекіно на бєлгородщині: у рф заявляють, що в місті немає світла
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У центрі прикордонного шебекіно бєлгородської області рф після нібито обстрілів сталася пожежа у будівлі, у місті немає світла, повідомляє російський губератор в'ячеслав гладков, передає УНН.
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Голова бєлгородської області в'ячеслав гладков знову заявив про обстріл і що "горить будівля гуртожитку".
При цьому російскі ЗМІ зазначають, що в цій будівлі могли перебувати російські військові.
На відео, яке опублікували в місцевих телеграм-каналах, полум'ям охоплено дах багатоповерхівки. При цьому не зрозуміло, яка будівля на відео.
гладков при цьому заявив, що "руйнування є й у будівлі адміністрації", "у місті немає світла".
Нагадаємо
Сьогодні вранці російські Telegram-канали повідомляли, що біля прикордонного пункту «шебекіно» була спроба «прориву», відбувся бій. В оперативному штабі бєлгородської області заявили, що обстановка напружена, але спростували «прорив».