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19:26 • 40476 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 101674 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105819 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 106176 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100853 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 92243 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109674 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131200 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Да все у них получилось": пропагандист соловьев высказался об обстреле шебекино

"Да все у них получилось": пропагандист соловьев высказался об обстреле шебекино

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. российский пропагандист владимир соловьев прокомментировал "беспокойство" в городе шебекино, что  под белгородом, пишет УНН.

Цитата

"И мы вполне серьезно говорим, что они вполне серьезно попытались осуществить террористическую атаку на Белгородскую область, и у них не получилось. Да всё у них получилось, они превратили жизнь жителей Шебекино в чистый ад", - заявил Соловьёв.

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Дополним

Ранее глава белгородской области вячеслав гладков заявил об обстреле и о том, что "загорелось здание общежития". При этом российские СМИ отмечают, что в этом здании могли находиться российские военные.

На видео, которое опубликовали в местных телеграм-каналах, пламенем охвачена крыша многоэтажки. При этом не понятно, какое здание на видео. Гладков при этом заявил, что "разрушения есть и в здании администрации", "в городе нет света".

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