"Да все у них получилось": пропагандист соловьев высказался об обстреле шебекино

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"И мы вполне серьезно говорим, что они вполне серьезно попытались осуществить террористическую атаку на Белгородскую область, и у них не получилось. Да всё у них получилось, они превратили жизнь жителей Шебекино в чистый ад", - заявил Соловьёв.

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Ранее глава белгородской области вячеслав гладков заявил об обстреле и о том, что "загорелось здание общежития". При этом российские СМИ отмечают, что в этом здании могли находиться российские военные.

На видео, которое опубликовали в местных телеграм-каналах, пламенем охвачена крыша многоэтажки. При этом не понятно, какое здание на видео. Гладков при этом заявил, что "разрушения есть и в здании администрации", "в городе нет света".