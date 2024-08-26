Ситуація з електропостачанням на Одещині: значна частина абонентів знаходиться без світла
Київ • УНН
Більшість абонентів в Одесі залишились без електропостачання через ракетну атаку. Пошкоджено критичну інфраструктуру, житлові будинки та приватні компанії, ведуться роботи з відновлення електропостачання.
Більшість абонентів залишаються без електропостачання через пошкодження. Окрім критичної інфраструктури постраждали житлові будинки та приватні компанії. Про це повідомив очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
Є проблема з електропостачанням, велика частина абонентів знаходиться без світла. Зараз йде процес вивчення пошкоджень та поновлення
За його словами, окрім критичних інфраструктур пошкодженні будинки та приватні компанії.
Ліквідовано всі пожежі, які були. Зараз вивчають стан та вже працюють над поновленням світла
Нагадаємо
Внаслідок ворожої ракетної атаки в Одесі знеструмлено об'єкти "Інфоксводоканалу". Без води залишились жителі кількох районів міста та прилеглих сіл, можливі перебої в інших частинах Одеси.