Ситуація з електропостачанням на Одещині: значна частина абонентів знаходиться без світла

Більшість абонентів залишаються без електропостачання через пошкодження. Окрім критичної інфраструктури постраждали житлові будинки та приватні компанії. Про це повідомив очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Є проблема з електропостачанням, велика частина абонентів знаходиться без світла. Зараз йде процес вивчення пошкоджень та поновлення

За його словами, окрім критичних інфраструктур пошкодженні будинки та приватні компанії.

Ліквідовано всі пожежі, які були. Зараз вивчають стан та вже працюють над поновленням світла