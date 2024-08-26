Ситуация с электроснабжением в Одесской области: значительная часть абонентов находится без света

Большинство абонентов остаются без электроснабжения из-за повреждений. Кроме критической инфраструктуры пострадали жилые дома и частные компании. Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Есть проблема с электроснабжением, большая часть абонентов находится без света. Сейчас идет процесс изучения повреждений и возобновления - говорит Кипер.

По его словам, кроме критических инфраструктур повреждены дома и частные компании.

Ликвидированы все пожары, которые были. Сейчас изучают состояние и уже работают над восстановлением света - добавил он.

Напомним

В результате вражеской ракетной атаки в Одессе обесточены объекты «Инфоксводоканала». Без воды остались жители нескольких районов города и близлежащих сел, возможны перебои в других частях Одессы.