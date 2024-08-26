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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация с электроснабжением в Одесской области: значительная часть абонентов находится без света

Ситуация с электроснабжением в Одесской области: значительная часть абонентов находится без света

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 13:43  •  19362 просмотра

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Большинство абонентов в Одессе остались без электроснабжения из-за ракетной атаки. Повреждена критическая инфраструктура, жилые дома и частные компании, ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Большинство абонентов остаются без электроснабжения из-за повреждений. Кроме критической инфраструктуры пострадали жилые дома и частные компании. Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Есть проблема с электроснабжением, большая часть абонентов находится без света. Сейчас идет процесс изучения повреждений и возобновления

- говорит Кипер.

По его словам, кроме критических инфраструктур повреждены дома и частные компании. 

Ликвидированы все пожары, которые были. Сейчас изучают состояние и уже работают над восстановлением света

- добавил он.

Напомним 

В результате вражеской ракетной атаки в Одессе обесточены объекты «Инфоксводоканала». Без воды остались жители нескольких районов города и близлежащих сел, возможны перебои в других частях Одессы.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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