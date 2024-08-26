Ситуация с электроснабжением в Одесской области: значительная часть абонентов находится без света
Киев • УНН
Большинство абонентов в Одессе остались без электроснабжения из-за ракетной атаки. Повреждена критическая инфраструктура, жилые дома и частные компании, ведутся работы по восстановлению электроснабжения.
Большинство абонентов остаются без электроснабжения из-за повреждений. Кроме критической инфраструктуры пострадали жилые дома и частные компании. Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.
Есть проблема с электроснабжением, большая часть абонентов находится без света. Сейчас идет процесс изучения повреждений и возобновления
По его словам, кроме критических инфраструктур повреждены дома и частные компании.
Ликвидированы все пожары, которые были. Сейчас изучают состояние и уже работают над восстановлением света
Напомним
В результате вражеской ракетной атаки в Одессе обесточены объекты «Инфоксводоканала». Без воды остались жители нескольких районов города и близлежащих сел, возможны перебои в других частях Одессы.