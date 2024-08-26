Ситуація у Луцьку: внаслідок потрапляння уламків "шахеда" у багатоквартирку ніхто не загинув

Після потрапляння уламків "шахеда" у багатоквартирний будинок у Луцьку ніхто не загинув, проте є постраждалі. На місці події встановлено намет для допомоги мешканцям, а фахівці оцінюють стан пошкодженого будинку.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Частина людей з того будинку встигла потрапити в укриття. На щастя, внаслідок потрапляння уламків "шахеда" в цей багатоквартирний будинок, ніхто не загинув, але є постраждалі

За його словами, на місці є намет, де можна поїсти, зарядити телефон та написати спеціальні звернення.

Наразі спеціалісти з відповідною будівельною технікою разом працюють та вивчають стан будинку. Однозначно зрозуміло, що в тих будинках де пошкодження дах та стіни перебувати не можна. Щодо інших квартир, інформація буде згодом, після експертних висновків