Ситуація у Луцьку: внаслідок потрапляння уламків "шахеда" у багатоквартирку ніхто не загинув
Київ • УНН
Внаслідок атаки дроном у Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Жертв немає, але є постраждалі. На місці працюють фахівці, оцінюючи стан будівлі та надаючи допомогу мешканцям.
Після потрапляння уламків "шахеда" у багатоквартирний будинок у Луцьку ніхто не загинув, проте є постраждалі. На місці події встановлено намет для допомоги мешканцям, а фахівці оцінюють стан пошкодженого будинку.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Частина людей з того будинку встигла потрапити в укриття. На щастя, внаслідок потрапляння уламків "шахеда" в цей багатоквартирний будинок, ніхто не загинув, але є постраждалі
За його словами, на місці є намет, де можна поїсти, зарядити телефон та написати спеціальні звернення.
Наразі спеціалісти з відповідною будівельною технікою разом працюють та вивчають стан будинку. Однозначно зрозуміло, що в тих будинках де пошкодження дах та стіни перебувати не можна. Щодо інших квартир, інформація буде згодом, після експертних висновків
Він каже, що подібна ситуація в Луцьку вперше. Нагадаємо Російські війська атакували Луцьк ракетами та дронами, пошкоджено житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури