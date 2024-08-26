Ситуация в Луцке: в результате попадания обломков «шахеда» в многоквартирку никто не погиб
Киев • УНН
В результате атаки дроном в Луцке поврежден многоквартирный дом. Жертв нет, но есть пострадавшие. На месте работают специалисты, оценивая состояние здания и оказывая помощь жителям.
После попадания обломков «шахеда» в многоквартирный дом в Луцке никто не погиб, однако есть пострадавшие. На месте происшествия установлена палатка для помощи жителям, а специалисты оценивают состояние поврежденного дома.
Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук в эфире телемарафона, передает УНН.
Часть людей из того дома успела попасть в укрытие. К счастью, в результате попадания обломков «шахеда» в этот многоквартирный дом, никто не погиб, но есть пострадавшие
По его словам, на месте есть палатка, где можно поесть, зарядить телефон и написать специальные обращения.
Сейчас специалисты с соответствующей строительной техникой вместе работают и изучают состояние дома. Однозначно понятно, что в тех домах где повреждения крыши и стены находиться нельзя. Относительно других квартир, информация будет позже, после экспертных заключений
Он говорит, что подобная ситуация в Луцке впервые. Напомним Российские войска атаковали Луцк ракетами и дронами, повреждены жилые дома и объект критической инфраструктуры