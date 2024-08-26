Ситуация в Луцке: в результате попадания обломков «шахеда» в многоквартирку никто не погиб

После попадания обломков «шахеда» в многоквартирный дом в Луцке никто не погиб, однако есть пострадавшие. На месте происшествия установлена палатка для помощи жителям, а специалисты оценивают состояние поврежденного дома.

Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук в эфире телемарафона, передает УНН.

Часть людей из того дома успела попасть в укрытие. К счастью, в результате попадания обломков «шахеда» в этот многоквартирный дом, никто не погиб, но есть пострадавшие - говорит Полищук.

По его словам, на месте есть палатка, где можно поесть, зарядить телефон и написать специальные обращения.

Сейчас специалисты с соответствующей строительной техникой вместе работают и изучают состояние дома. Однозначно понятно, что в тех домах где повреждения крыши и стены находиться нельзя. Относительно других квартир, информация будет позже, после экспертных заключений - добавил Полищук.

Он говорит, что подобная ситуация в Луцке впервые. Напомним Российские войска атаковали Луцк ракетами и дронами, повреждены жилые дома и объект критической инфраструктуры