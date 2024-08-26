Атака рф на Луцьк: прокуратура підтвердила пошкодження об'єкта критичної інфраструктури
Київ • УНН
26 серпня 2024 року війська РФ обстріляли Луцьк ракетами та БПЛА. Пошкоджено житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури, загинув 1 місцевий житель, 5 осіб поранено.
Російські війська атакували Луцьк ракетами та дронами, пошкоджено житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури, повідомили в Офісі Генпрокурора, показавши нові фото з місця ворожого удару, пише УНН.
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За даними слідства, 26 серпня 2024 року війська рф здійснили комбінований обстріл міста Луцьк ракетами та БПЛА.
"Внаслідок ворожих ударів пошкоджено багатоповерховий і приватний житлові будинки, а також об’єкт критичної інфраструктури. Загинув місцевий житель, ще п’ятеро громадян отримали тілесні ушкодження", - ідеться у повідомленні.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Атака рф на Волинь: у Луцьку людей переселяють з пошкоджених будинків, є постраждалі на інших об'єктах - ОВА26.08.24, 13:50 • 15855 переглядiв