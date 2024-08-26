Атака рф на Луцк: прокуратура подтвердила повреждение объекта критической инфраструктуры

Российские войска атаковали Луцк ракетами и дронами, повреждены жилые дома и объект критической инфраструктуры, сообщили в Офисе Генпрокурора, показав новые фото с места вражеского удара, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 26 августа 2024 года войска рф осуществили комбинированный обстрел города Луцк ракетами и БПЛА.

"В результате вражеских ударов повреждены многоэтажный и частный жилые дома, а также объект критической инфраструктуры. Погиб местный житель, еще пятеро граждан получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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