Враг нанес удар по Волынской области, в регионе были сбиты вражеские цели, повреждены жилые дома в Луцке, переселяют людей, есть пострадавшие на других объектах, сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко, пишет УНН.

Сегодня утром враг нанес массированный удар по Украине, в том числе и по Волыни. В воздушном пространстве области были сбиты вражеские воздушные цели. В результате имеем поврежденные жилые дома в областном центре. К сожалению, есть пострадавшие на других объектах. Всем оказывается необходимая помощь. Из поврежденных домов продолжается переселение людей - сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко в Telegram.

Также, по его словам, люди могут обращаться с соответствующими заявлениями о повреждении имущества на линию 102: в полиции предоставят исчерпывающую информацию об алгоритме действий.

"Вместе с Луцким городским головой Игорем Полищуком нахожусь на месте "прилета". Спасатели ликвидируют последствия горения и разрушений", - добавил глава ОВА.

"На Волыни применяются экстренные отключения света. Из-за этого есть перебои с водоснабжением. Коммунальные службы задействуют генераторы, чтобы восстановить электроснабжение", - отметил Погуляйко.

После атаки рф частично без света Луцк, Ковель и три района на Волыни - облэнерго