Атака рф на Волинь: у Луцьку людей переселяють з пошкоджених будинків, є постраждалі на інших об'єктах - ОВА
Київ • УНН
Ворог завдав масований удар по Волині, збито ворожі цілі. Пошкоджено житлові будинки в Луцьку, є постраждалі. Відбуваються екстрені відключення світла та перебої з водопостачанням.
Ворог завдав удар по Волинській області, у регіоні були збиті ворожі цілі, пошкоджено житлові будинки в Луцьку, переселяють людей, є постраждалі на інших об'єктах, повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, пише УНН.
"Сьогодні вранці ворог завдав масований удар по Україні, в тому числі й по Волині. У повітряному просторі області були збиті ворожі повітряні цілі. Внаслідок маємо пошкоджені житлові будинки в обласному центрі. На жаль, маємо потерпілих на інших об'єктах. Усім надається необхідна допомога. З пошкоджених будинків триває переселення людей
Також, з його слів, люди можуть звертатись з відповідними заявами про пошкодження майна на лінію 102: працівники поліції нададуть вичерпну інформацію про алгоритм дій.
"Разом із Луцьким міським головою Ігорем Поліщуком перебуваю на місці "прильоту". Рятувальники ліквідують наслідки горіння та руйнувань", - додав голова ОВА.
"На Волині застосовуються екстрені відключення світла. Через це є перебої з водопостачанням. Комунальні служби задіюють генератори, щоб відновити електропостачання", - зазначив Погуляйко.
Після атаки рф частково без світла Луцьк, Ковель та три райони на Волині - обленерго26.08.24, 13:24 • 80300 переглядiв