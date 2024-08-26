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Атака рф на Волинь: у Луцьку людей переселяють з пошкоджених будинків, є постраждалі на інших об'єктах - ОВА

Київ • УНН

 • 15855 перегляди

Ворог завдав масований удар по Волині, збито ворожі цілі. Пошкоджено житлові будинки в Луцьку, є постраждалі. Відбуваються екстрені відключення світла та перебої з водопостачанням.

Ворог завдав удар по Волинській області, у регіоні були збиті ворожі цілі, пошкоджено житлові будинки в Луцьку, переселяють людей, є постраждалі на інших об'єктах, повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, пише УНН.

"Сьогодні вранці ворог завдав масований удар по Україні, в тому числі й по Волині. У повітряному просторі області були збиті ворожі повітряні цілі. Внаслідок маємо пошкоджені житлові будинки в обласному центрі. На жаль, маємо потерпілих на інших об'єктах. Усім надається необхідна допомога. З пошкоджених будинків триває переселення людей

- повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко у Telegram.

Також, з його слів, люди можуть звертатись з відповідними заявами про пошкодження майна на лінію 102: працівники поліції нададуть вичерпну інформацію про алгоритм дій.

"Разом із Луцьким міським головою Ігорем Поліщуком перебуваю на місці "прильоту". Рятувальники ліквідують наслідки горіння та руйнувань", - додав голова ОВА.

"На Волині застосовуються екстрені відключення світла. Через це є перебої з водопостачанням. Комунальні служби задіюють генератори, щоб відновити електропостачання", - зазначив Погуляйко.

Після атаки рф частково без світла Луцьк, Ковель та три райони на Волині - обленерго26.08.24, 13:24 • 80300 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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