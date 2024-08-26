Після атаки рф частково без світла Луцьк, Ковель та три райони на Волині - обленерго
Київ • УНН
У Волинській області частково відсутнє електропостачання в кількох районах та містах. "Волиньобленерго" працює над відновленням електрики до 17:00, пріоритет надається об'єктам критичної інфраструктури.
У Волинській області після атаки російських військ частково відсутнє електропостачання в трьох районах та містах Луцьку і Ковелі, енергетики працюють над відновленням електрики до 17:00, у регіоні аварійні відключення, повідомило "Волиньобленерго", пише УНН.
Станом на 12:00 26 серпня частково без електропостачання Луцький, Ковельський, Камінь-Каширський райони, міста Луцьк і Ковель. Служби "Волиньобленерго" працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів. Орієнтовний час відновлення: до 17:00 26 серпня
Першочергово здійснюється максимальне забезпечення електропостачанням усіх важливих об'єктів критичної інфраструктури (лікарні, військові об'єкти, КНС, водозабори, районні котельні, базові вишки зв'язку).
Також повідомляється, що на території області аварійні вимкнення.
У Луцьку через атаку рф 5 постраждалих, одна людина загинула, є перебої зі світлом та водою26.08.24, 11:32 • 25088 переглядiв