После атаки рф частично без света Луцк, Ковель и три района на Волыни - облэнерго

В Волынской области после атаки российских войск частично отсутствует электроснабжение в трех районах и городах Луцке и Ковеле, энергетики работают над восстановлением электричества до 17:00, в регионе аварийные отключения, сообщило "Волыньоблэнерго", пишет УНН.

По состоянию на 12:00 26 августа частично без электроснабжения Луцкий, Ковельский, Камень-Каширский районы, города Луцк и Ковель. Службы "Волыньоблэнерго" работают над скорейшим восстановлением электроснабжения потребителей. Ориентировочное время восстановления: до 17:00 26 августа - сообщили в облэнерго.

В первую очередь осуществляется максимальное обеспечение электроснабжением всех важных объектов критической инфраструктуры (больницы, военные объекты, КНС, водозаборы, районные котельные, базовые вышки связи).

Также сообщается, что на территории области аварийные отключения.

В Луцке из-за атаки рф 5 пострадавших, один человек погиб, есть перебои со светом и водой