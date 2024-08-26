В Луцке из-за атаки рф 5 пострадавших, один человек погиб, есть перебои со светом и водой
Киев • УНН
Из-за атаки рф в Луцке 5 пострадавших, один человек погиб, отключено электроснабжение, что привело к отключению водоснабжения. После завершения воздушной тревоги «Луцкводоканал» будет восстанавливать подачу воды.
Из-за атаки российских войск в Луцке 5 человек пострадали, 1 человек погиб, есть перебои с электроснабжением, что привело к отключению водоснабжения, сообщил мэр города Игорь Полищук, пишет УНН.
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Детали
"Вследствие отключения электроэнергии, в большинстве районов Луцка отключено водоснабжение. Специалисты КП "Луцкводоканал" выедут на места для включения генераторов и восстановления водоснабжения сразу после завершения воздушной тревоги", - сообщил Полищук.
Луцкводоканал сообщил в Facebook, что "из-за атаки врага страны-террористов по объектам критической инфраструктуры - отсутствует электроснабжение на объектах подачи воды". "После завершения воздушной тревоги работники КП "Луцкводоканал" будут принимать все меры для восстановления напряжения на всех объектах водоснабжения в городе", - отметили в предприятии.
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