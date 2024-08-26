Киев • УНН
Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о вражеской атаке на город. В результате нападения поврежден объект инфраструктуры и погиб один человек.
Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что в результате вражеской атаки на город поврежден объект инфраструктуры и погиб один человек, пишет УНН.
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«В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры в Луцке. Сейчас есть информация об одном погибшем», - сообщил мэр города Игорь Полищук в Telegram.
У Луцьку знову вибух - мер26 августа 2024, 06:03 • 17077 просмотров