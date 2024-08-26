Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что в результате вражеской атаки на город поврежден объект инфраструктуры и погиб один человек, пишет УНН.

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«В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры в Луцке. Сейчас есть информация об одном погибшем», - сообщил мэр города Игорь Полищук в Telegram.



У Луцьку знову вибух - мер