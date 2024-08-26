У Луцьку внаслідок ворожої атаки є загиблий, пошкоджено інфраструктуру - мер
Київ • УНН
Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив про ворожу атаку на місто. Внаслідок нападу пошкоджено об'єкт інфраструктури та загинула одна людина.
Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що внаслідок ворожої атаки на місто пошкоджено об'єкт інфраструктури та загинула одна людина, пише УНН.
Деталі
"Внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого", - повідомив мер міста Ігор Поліщук у Telegram.
У Луцьку знову вибух - мер26.08.24, 09:03 • 21288 переглядiв