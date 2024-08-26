У Луцьку через атаку рф 5 постраждалих, одна людина загинула, є перебої зі світлом та водою
Київ • УНН
Через атаку рф у Луцьку 5 постраждалих, одна людина загинула, вимкнено електропостачання, що призвело до вимкнення водопостачання. Після завершення повітряної тривоги "Луцькводоканал" відновлюватиме подачу води.
Через атаку російських військ у Луцьку 5 людей постраждало, 1 людина загинула, є перебої з електропостачанням, що призвело до вимкнення водопостачання, повідомив мер міста Ігор Поліщук, пише УНН.
Внаслідок ворожих обстрілів у Луцьку сьогодні потерпіло 5 людей, 1 людина загинула.
Деталі
"Внаслідок вимкнення електроенергії, у більшості районів Луцька вимкнене водопостачання. Спеціалісти КП "Луцькводоканал" виїдуть на місця для увімкнення генераторів та відновлення водопостачання одразу після завершення повітряної тривоги", - повідомив Поліщук.
Луцькводоканал повідомив у Facebook, що "через атаку ворога країни-терористи по обʼєктах критичної інфраструктури - відсутнє елекропостачання на обʼєктах подачі води". "Після завершення повітряної тривоги працівники КП "Луцькводоканал" будуть вживати усіх заходів для відновлення напруги на усіх обʼєктах водопостачання в місті", - зазначили у підприємстві.
У Луцьку внаслідок ворожої атаки є загиблий, пошкоджено інфраструктуру - мер26.08.24, 09:15 • 35254 перегляди