12:50 • 3782 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 27048 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 20330 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 17774 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
09:57 • 21152 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 23952 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 25029 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 28748 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 40635 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 62396 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 137663 перегляди
Ситуація на фронті: 77 бойових зіткнень, ворог активно діє на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 72 перегляди

На фронті зафіксовано 77 бойових зіткнень, майже половина з яких припадає на Покровський напрямок. Українські сили відбивають атаки та мають успіхи на окремих ділянках.

Загальна кількість бойових зіткнень на фронті, станом на 16:00, становить 77, майже половина боїв - на Покровському напрямку, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили дві ворожі атаки, ще два зіткнення триває. Авіація загарбників завдала трьох ударів, скинувши при цьому сім керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 76 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню. Водночас українські підрозділи здійснювали активні дії та мали успіх на окремих ділянках.

На Південно-Слобожанському напрямку триває ворожа атака у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили одну атаку в районі Мирного.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців у районах населених пунктів Колодязі, Торське, а також у бік Шандриголового — чотири бойові зіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку підрозділи росіян двічі намагалися просуватися на позиції наших військ у районах Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог тричі здійснював наступальні дії у районах Міньківки, Ступочок та в бік Бондарного.

На Торецькому напрямку противник п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Торецька, Плещіївки, Щербинівки та Полтавки.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Дачне, Новоукраїнка та в напрямку Торецького, Новоекономічного, Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 25 атак.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили 11 штурмових дій ворожих військ, ще шість зіткнень досі тривають. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Маліївка, Новоєгорівка, Зелене Поле, Запорізьке, Обратне, Ольгівське, Полтавка.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки загарбника у бік Антонівського мосту. Ворог завдав авіаційних ударів по населеному пункту Миколаївка.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна