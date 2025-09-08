Ситуация на фронте: 77 боевых столкновений, враг активно действует на Покровском направлении

$41.220.13
48.160.03
ukenru
12:50 • 4398 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 27826 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 20938 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 18319 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
09:57 • 21591 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 24191 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 25223 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 28817 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 40703 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 62480 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.5м/с
55%
754мм
Популярные новости
Немедленная помощь составит 3 млн грн: Минобороны изменило порядок выплат семьям погибших военных8 сентября, 04:35 • 19138 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 49756 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 48205 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 59430 просмотра
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в СШАVideo09:27 • 27136 просмотра
публикации
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей13:06 • 4934 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 59920 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 48559 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 50113 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 138183 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Рафаэль Гросси
Елена Соседка
Актуальные места
Украина
Китай
Соединённые Штаты
Одесса
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 59920 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 35762 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 39980 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 71423 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 128913 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
9К720 Искандер
Financial Times
Facebook
YouTube

Ситуация на фронте: 77 боевых столкновений, враг активно действует на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 256 просмотра

На фронте зафиксировано 77 боевых столкновений, почти половина из которых приходится на Покровское направление. Украинские силы отбивают атаки и имеют успехи на отдельных участках.

Ситуация на фронте: 77 боевых столкновений, враг активно действует на Покровском направлении

Общее количество боевых столкновений на фронте, по состоянию на 16:00, составляет 77, почти половина боев - на Покровском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили две вражеские атаки, еще два столкновения продолжаются. Авиация захватчиков нанесла три удара, сбросив при этом семь управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 76 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня. В то же время украинские подразделения осуществляли активные действия и имели успех на отдельных участках.

На Южно-Слобожанском направлении продолжается вражеская атака в районе Волчанска.

На Купянском направлении Силы обороны отбили одну атаку в районе Мирного.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Колодязи, Торское, а также в сторону Шандриголово — четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении подразделения россиян дважды пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Григоровки и Выемки.

На Краматорском направлении враг трижды осуществлял наступательные действия в районах Миньковки, Ступочек и в сторону Бондарного.

На Торецком направлении противник пять раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Плещеевки, Щербиновки и Полтавки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 31 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Проминь, Зверово, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Дачное, Новоукраинка и в направлении Торецкого, Новоекономического, Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 25 атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили 11 штурмовых действий вражеских войск, еще шесть столкновений до сих пор продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Малеевка, Новоегоровка, Зеленое Поле, Запорожское, Обратное, Ольговское, Полтавка.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки захватчика в сторону Антоновского моста. Враг нанес авиационные удары по населенному пункту Николаевка.

Более 40 артсистем, бронемашины и 970 оккупантов - Генштаб ВСУ обнародовал потери армии РФ07.09.25, 07:53 • 4932 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина