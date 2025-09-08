Ситуация на фронте: 77 боевых столкновений, враг активно действует на Покровском направлении

Общее количество боевых столкновений на фронте, по состоянию на 16:00, составляет 77, почти половина боев - на Покровском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили две вражеские атаки, еще два столкновения продолжаются. Авиация захватчиков нанесла три удара, сбросив при этом семь управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 76 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня. В то же время украинские подразделения осуществляли активные действия и имели успех на отдельных участках.

На Южно-Слобожанском направлении продолжается вражеская атака в районе Волчанска.

На Купянском направлении Силы обороны отбили одну атаку в районе Мирного.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Колодязи, Торское, а также в сторону Шандриголово — четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении подразделения россиян дважды пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Григоровки и Выемки.

На Краматорском направлении враг трижды осуществлял наступательные действия в районах Миньковки, Ступочек и в сторону Бондарного.

На Торецком направлении противник пять раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Плещеевки, Щербиновки и Полтавки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 31 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Проминь, Зверово, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Дачное, Новоукраинка и в направлении Торецкого, Новоекономического, Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 25 атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили 11 штурмовых действий вражеских войск, еще шесть столкновений до сих пор продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Малеевка, Новоегоровка, Зеленое Поле, Запорожское, Обратное, Ольговское, Полтавка.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки захватчика в сторону Антоновского моста. Враг нанес авиационные удары по населенному пункту Николаевка.

Более 40 артсистем, бронемашины и 970 оккупантов - Генштаб ВСУ обнародовал потери армии РФ