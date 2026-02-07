$43.140.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сирський: росіяни планують збільшити чисельність військ безпілотних систем до 165 тисяч у 2026 році

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що рф планує збільшити чисельність своїх військ БПС на 79 тис. осіб. Загалом росія має намір довести чисельність безпілотних військ до 165 тис. осіб.

Сирський: росіяни планують збільшити чисельність військ безпілотних систем до 165 тисяч у 2026 році

росіяни планують різко збільшити чисельність військ безпілотних систем у 2026 році. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує УНН.

Деталі

За його даними, рф запланувала збільшити чисельність своїх військ БПС на 79 тис. осіб. Загалом росія планує довести чисельність своїх безпілотних військ до 165 тис.

росіяни вже прийняли на озброєння власні дрони-перехоплювачі та нарощують їх виробництво, випробовують у бойових діях реактивні "Герань-4" і "Герань-5" тощо. Все це стимулює нас швидше шукати власні революційні технологічні й управлінські рішення для протидії російським БпЛА та подолання ешелонованої протиповітряної оборони противника

- зазначив Сирський.

За його словами, Україна нарощує безпілотну складову штурмових військ.

"До штату окремих штурмових полків буде введено додаткові батальйони безпілотних систем. Так само продовжуємо посилювати безпілотну складову в бригадах Сил тероборони", - додав головком.

Нагадаємо

Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що кожне четверте бойове зіткнення - це наступальні дії Сил оборони. Він також наголосив на посиленні ППО, розвитку медичних сил та технологічному нарощуванні військ.

Вадим Хлюдзинський

