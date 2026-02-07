$43.140.00
20:45
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
20:13
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Сырский: россияне планируют увеличить численность войск беспилотных систем до 165 тысяч в 2026 году

Киев • УНН

 • 1110 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что РФ планирует увеличить численность своих войск БПС на 79 тыс. человек. В целом Россия намерена довести численность беспилотных войск до 165 тыс. человек.

Сырский: россияне планируют увеличить численность войск беспилотных систем до 165 тысяч в 2026 году

россияне планируют резко увеличить численность войск беспилотных систем в 2026 году. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует УНН.

Детали

По его данным, рф запланировала увеличить численность своих войск БПС на 79 тыс. человек. В целом россия планирует довести численность своих беспилотных войск до 165 тыс.

россияне уже приняли на вооружение собственные дроны-перехватчики и наращивают их производство, испытывают в боевых действиях реактивные "Герань-4" и "Герань-5" и т.д. Все это стимулирует нас быстрее искать собственные революционные технологические и управленческие решения для противодействия российским БпЛА и преодоления эшелонированной противовоздушной обороны противника

- отметил Сырский.

По его словам, Украина наращивает беспилотную составляющую штурмовых войск.

"В штат отдельных штурмовых полков будут введены дополнительные батальоны беспилотных систем. Так же продолжаем усиливать беспилотную составляющую в бригадах Сил терробороны", - добавил главком.

Напомним

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что каждое четвертое боевое столкновение - это наступательные действия Сил обороны. Он также отметил усиление ПВО, развитие медицинских сил и технологическое наращивание войск.

Вадим Хлюдзинский

