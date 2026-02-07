Сырский: россияне планируют увеличить численность войск беспилотных систем до 165 тысяч в 2026 году
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что РФ планирует увеличить численность своих войск БПС на 79 тыс. человек. В целом Россия намерена довести численность беспилотных войск до 165 тыс. человек.
россияне планируют резко увеличить численность войск беспилотных систем в 2026 году. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует УНН.
Детали
По его данным, рф запланировала увеличить численность своих войск БПС на 79 тыс. человек. В целом россия планирует довести численность своих беспилотных войск до 165 тыс.
россияне уже приняли на вооружение собственные дроны-перехватчики и наращивают их производство, испытывают в боевых действиях реактивные "Герань-4" и "Герань-5" и т.д. Все это стимулирует нас быстрее искать собственные революционные технологические и управленческие решения для противодействия российским БпЛА и преодоления эшелонированной противовоздушной обороны противника
По его словам, Украина наращивает беспилотную составляющую штурмовых войск.
"В штат отдельных штурмовых полков будут введены дополнительные батальоны беспилотных систем. Так же продолжаем усиливать беспилотную составляющую в бригадах Сил терробороны", - добавил главком.
Напомним
Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что каждое четвертое боевое столкновение - это наступательные действия Сил обороны. Он также отметил усиление ПВО, развитие медицинских сил и технологическое наращивание войск.
