Сирський на Донеччині відвідав штурмову бригаду Нацполіції "Лють"
Київ • УНН
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відвідав штурмову бригаду Національної поліції "Лють" на Донеччині, де вручив державні та відомчі нагороди бійцям за мужність та самовідданість.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський рамках робочого візиту на Донеччину відвідав штурмову бригаду Нацполіції "Лють". Про це пише УНН з посиланням на Національну поліцію України.
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Під час візиту командир бригади Олександр Нетребко доповів про успішність роботи бійців "Люті" та дії ворога на певних ділянках фронту.
Окрім того, заступник командира бригади Максим Казбан доповів оперативну ситуацію в зонах відповідальності підрозділу.
Також Головнокомандувач ЗС України та комбриг вручили державні та відомчі нагороди воїнам "Люті".
"Ваша відвага та самовідданість є прикладом для наслідування. Дякую за службу. Разом до перемоги
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