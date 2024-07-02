Сирський на Донеччині відвідав штурмову бригаду Нацполіції "Лють"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський рамках робочого візиту на Донеччину відвідав штурмову бригаду Нацполіції "Лють". Про це пише УНН з посиланням на Національну поліцію України.

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Під час візиту командир бригади Олександр Нетребко доповів про успішність роботи бійців "Люті" та дії ворога на певних ділянках фронту.

Окрім того, заступник командира бригади Максим Казбан доповів оперативну ситуацію в зонах відповідальності підрозділу.

Також Головнокомандувач ЗС України та комбриг вручили державні та відомчі нагороди воїнам "Люті".

"Ваша відвага та самовідданість є прикладом для наслідування. Дякую за службу. Разом до перемоги