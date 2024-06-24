"Життя бійців – найвища цінність": Сирський розповів, як в ЗСУ працюють над зменшенням втрат на фронті

Для України життя бійців ЗСУ - це найвища цінність, тож Сил оборони створюють універсальну систему для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

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За словами Сирського, зменшення під час бойових дій залежить від багатьох факторів та обставин.

Ми обговорили ці питання з командирами, відповідальними за підготовку у Збройних Силах України, представниками навчальних центрів, ТЦК та СП, командуванням Медичних сил, бойовими медиками, волонтерами та громадськими діячами, які невтомно підтримують ЗСУ протягом усієї війни

Він підкреслив, що ключовий фактор - це якісна підготовка бійців. Сирський заявив, що у цій сфері є над чим працювати і підкреслив, що навчання військовослужбовців потрібно постійно удосконалювати, аби їх підготовка відповідала актуальним викликам бойової обстановки.

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Також обговорили технологічну складову, яка впливає на збереження життя наших воїнів. Один із напрямків – максимальне забезпечення Сил оборони України сучасними безпілотними системами різних модифікацій та розробка роботизованих платформ. Для прискорення цієї роботи ми сформували новий рід військ – Сили безпілотних систем. Воювати повинні технології, зберігаючи життя наших військових

Окрім того, Сирський наголосив на ще одному аспектів - надання медичної допомоги пораненим безпосередньо на полі бою, а також вчасна і максимально безпечна евакуація.

За його словами, надважливо забезпечувати кожного бійця якісними індивідуальними медичними аптечками.

Також Сирський висловив подяку волонтерам, громадським діячам та організаціям за підтримку ЗСУ. За його словами, їхні пропозиції важливі і будуть враховані у роботі.

Ми продовжуємо працювати над комплексним підходом до збереження життя і здоров’я військовослужбовців. Життя бійців – найвища цінність