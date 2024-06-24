Для Украины жизнь бойцов ВСУ - это наивысшая ценность, поэтому Сил обороны создают универсальную систему для каждого подразделения, ключевым приоритетом которой является сохранение жизни наших воинов. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

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По словам Сырского, сокращение во время боевых действий зависит от многих факторов и обстоятельств.

Мы обсудили эти вопросы с командирами, ответственными за подготовку в Вооруженных Силах Украины, представителями учебных центров, ТЦК и СП, командованием медицинских сил, боевыми медиками, волонтерами и общественными деятелями, которые неустанно поддерживают ВСУ на протяжении всей войны - рассказал главнокомандующий.

Он подчеркнул, что ключевой фактор - это качественная подготовка бойцов. Сырский заявил, что в этой сфере есть над чем работать и подчеркнул, что обучение военнослужащих нужно постоянно совершенствовать, чтобы их подготовка соответствовала актуальным вызовам боевой обстановки.

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Также обсудили технологическую составляющую, которая влияет на сохранение жизни наших воинов. Одно из направлений-максимальное обеспечение Сил обороны Украины современными беспилотными системами различных модификаций и разработка роботизированных платформ. Для ускорения этой работы мы сформировали новый род войск-Силы беспилотных систем. Воевать должны технологии, сохраняя жизнь наших военных - рассказал главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, Сырский отметил еще один аспект - оказание медицинской помощи раненым непосредственно на поле боя, а также своевременная и максимально безопасная эвакуация.

По его словам, важно обеспечивать каждого бойца качественными индивидуальными медицинскими аптечками.

Также Сырский выразил благодарность волонтерам, общественным деятелям и организациям за поддержку ВСУ. По его словам, их предложения важны и будут учтены в работе.

Мы продолжаем работать над комплексным подходом к сохранению жизни и здоровья военнослужащих. жизнь бойцов-высшая ценность - заключает главнокомандующий ВСУ.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил учебный центр, где проводят подготовку мобилизованных. по его словам, эта система должна стать универсальной для каждого подразделения и эффективно контролироваться на всех этапах.