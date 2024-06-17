Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский сообщил, работая почти неделю на восточном фронте, что характер действий российских войск существенно не изменился, враг основные усилия сосредотачивает на Покровском направлении. россия прилагает все усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий, чтобы в частности истощить украинские силы до прибытия F-16 и нового вооружения, но украинские воины демонстрируют стойкость, мужество и веру в победу, отметил Головком, пишет УНН.

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"Почти неделю работаю на Восточном фронте в частях различных группировок, которые держат оборону на наиболее критических участках фронта. Характер действий противника существенно не изменился. На Купянском, Покровском, Кураховском, Времовском оперативных направлениях проводит активные наступательные действия различной интенсивности, пытаясь прорвать оборону наших войск и захватить важные участки местности, или населенные пункты, которые влияют на устойчивость нашей обороны", - написал Сырский в Telegram.

По его словам, "основные усилия враг сосредотачивает на Покровском направлении, где сконцентрировано подавляющее количество его ударных бригад и полков". Продолжаются жесткие бои в районах Глубокого, Часового Яра, Старомайорска, Работино, Крынок и островов в прибрежной части левого берега Днепра, отметил Головком.

"Как и раньше, цель моей работы - изучение обстановки, помощь командирам бригад в организации боевых действий, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством вооружения и боеприпасов, усиление резервами и тому подобное", - указал Сырский.

"Враг прекрасно понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от наших партнеров, прибытия первых F-16, что усилит нашу ПВО, время будет играть в нашу пользу, а его шансы на успех будут уменьшаться. Поэтому, командование российских войск сейчас прилагает все усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий с целью максимального истощения наших войск, срыва подготовки резервов, недопущения перехода к активным наступательным действиям. По всему фронту от Харькова до Крынок наши военнослужащие демонстрируют стойкость, мужество и патриотизм, а главное, веру в нашу победу", - подчеркнул Сырский.

В частности, по его словам, на днях, "в Донецкой области украинский воин одной из боевых бригад ВСУ самостоятельно взял в плен четырех российских оккупантов". "Считаю, что этот поступок является ярким примером храбрости и высокого боевого духа наших защитников и непременно заслуживает награждения соответствующей наградой", - указал Главком.



"Спасибо ему и всем другим защитникам и защитницам Украины, которые ответственно относятся к выполнению своих обязанностей, за их самоотверженную службу! Как никогда раньше, армия нуждается в максимальной поддержке общества во всех смыслах. Время объединиться для нашей победы! Слава Украине!" - отметил Сырский.

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