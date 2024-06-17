Генштаб: сегодня уже 42 боя, украинские воины захватили вражеский танк и пленных

На фронте с начала суток произошло уже 42 боестолкновения, на Покровском направлении враг наиболее активен возле Новоалександровки, в Донецкой области украинские воины захватили вражеский танк и взяли в плен несколько российских оккупантов, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 10 часов 17 июня, пишет УНН.

Детали

"С начала этих суток уже произошло 42 боевых столкновения. Захватчики совершили 27 ударов дронами-камикадзе и более 500 раз обстреляли позиции наших войск и мирные населенные пункты", - сообщили в Генштабе.

Как отмечается, ситуация по направлениям такова:

На Харьковском направлении враг дважды атаковал позиции подразделений Сил обороны в районе Волчанска. Боевые действия продолжаются. По уточненной информации, на этом направлении вчера россияне потеряли 175 оккупантов убитыми и ранеными.

На Купянском направлении происходит бой с оккупантами в районе Песчаного. Ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении враг активно атакует в районах Грековки, Макеевки и Торского. В целом продолжается семь боестолкновений. Ситуация под контролем Сил обороны Украины.

Два вражеских штурма украинских позиций продолжаются неподалеку Выемки и Раздоловки на Северском направлении.

На Краматорском направлении с начала суток уже состоялось два безуспешных для оккупантов боевых столкновения вблизи Клищеевки.

За сегодня на Покровском направлении враг совершил 14 попыток вытеснить с позиций наших защитников. Одна атака в сторону Новоалександровки отбита. Продолжаются боевые действия в районах Евгеновки, Новоселовки Первой, Уманского и Новоалександровки. Возле последней враг наиболее активен. Вчера на этом направлении, по уточненной информации, враг понес существенные потери: 321 оккупант убит и ранен 321 оккупант.

На Кураховском направлении противник пытается прорвать нашу оборону в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Четыре атаки захватчиков украинскими воинами успешно отбиты. Продолжается штурм возле Красногоровки. По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили 60 человек убитыми и ранеными, уничтожена вражеская станция РЭБ.

На Ореховском направлении агрессор безуспешно пытался вытеснить украинских воинов с занимаемых позиций в районах Роботино и Малой Токмачки.

На остальных направлениях обстановка, как сообщается, не претерпела существенных изменений.

"Благодаря гибкости системы нашей обороны и слаженности действий подразделений, украинские воины уверенно держат позиции. Кое-где проводят активные действия. Так, в частности, в Донецкой области украинские воины захватили вражеский танк и взяли в плен несколько российских оккупантов", - отметили в Генштабе

Сводка за прошедшие сутки

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 123 боевых столкновения.

По уточненной информации. за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 2 ракетных удара, с применением 3 ракет, 45 авиационных ударов (в частности, с применением 66 КАБов), совершил более 3500 обстрелов, в том числе 93 с применением реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила 10 районов сосредоточения личного состава противника", - указали в Генштабе.