Генштаб: сьогодні вже 42 бої, українські воїни захопили ворожий танк і полонених

На фронті з початку доби сталося вже 42 боєзіткнення, на Покровському напрямку ворог найбільш активний біля Новоолександрівки, у Донецькій області українські воїни захопили ворожий танк та взяли у полон декілька російських окупантів, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 10 годину 17 червня, пише УНН.

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"Від початку цієї доби вже відбулося 42 бойових зіткнення. Загарбники здійснили 27 ударів дронами-камікадзе та понад 500 разів обстріляли позиції наших військ та мирні населені пункти", - повідомили у Генштабі.

Як зазначається, ситуація за напрямками така:

На Харківському напрямку ворог двічі атакував позиції підрозділів Сил оборони в районі Вовчанська. Бойові дії тривають. За уточненою інформацією, на цьому напрямку вчора росіяни втратили 175 окупантів вбитими та пораненими.

На Куп'янському напрямку відбувається бій з окупантами в районі Піщаного. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку ворог активно атакує в районах Греківки, Макіївки та Торського. Загалом триває сім боєзіткнень. Ситуація під контролем Сил оборони України.

Два ворожих штурми українських позицій продовжуються неподалік Виїмки та Роздолівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку від початку доби вже відбулося два безуспішних для окупантів бойових зіткнення поблизу Кліщіївки.

За сьогодні на Покровському напрямку ворог здійснив 14 спроб витіснити з позицій наших захисників. Одну атаку в бік Новоолександрівки відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки, Новоселівки Першої, Уманського та Новоолександрівки. Біля останньої ворог найбільш активний. Вчора на цьому напрямку, за уточненою інформацією, ворог зазнав суттєвих втрат: 321 окупанта вбито та поранено.

На Курахівському напрямку противник намагається прорвати нашу оборону в районах Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Чотири атаки загарбників українськими воїнами успішно відбито. Триває штурм біля Красногорівки. За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали 60 осіб вбитими та пораненими, знищено ворожу станцію РЕБ.

На Оріхівському напрямку агресор безуспішно намагався витіснити українських воїнів із займаних позицій в районах Роботиного та Малої Токмачки.

На решті напрямків обстановка, як повідомляється, не зазнала суттєвих змін.

"Завдяки гнучкості системи нашої оборони і злагодженості дій підрозділів, українські воїни впевнено тримають позиції. Подекуди проводять активні дії. Так, зокрема, на Донеччині українські воїни захопили ворожий танк та взяли у полон декілька російських окупантів", - зазначили у Генштабі

Зведення за минулу добу

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 123 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією. за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 2 ракетних удари, із застосуванням 3 ракет, 45 авіаційних ударів (зокрема, із застосуванням 66 КАБів), здійснив понад 3500 обстрілів, в тому числі 93 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

"За добу, що минула, авіація Сил оборони уразила 10 районів зосередження особового складу противника", - вказали у Генштабі.