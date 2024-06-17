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Сирський: характер дій армії рф суттєво не змінився, ворог основні зусилля зосереджує на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 27135 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що характер дій російських військ суттєво не змінився, ворог основні зусилля зосереджує на Покровському напрямку. росія докладає усіх зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій, щоб зокрема виснажити українські сили до прибуття F-16 і нового озброєння, але українські воїни демонструють стійкість, мужність і віру в перемогу, зазначив Головком.

Сирський: характер дій армії рф суттєво не змінився, ворог основні зусилля зосереджує на Покровському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, працюючи майже тиждень на східному фронті, що характер дій російських військ суттєво не змінився, ворог основні зусилля зосереджує на Покровському напрямку. росія докладає усіх зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій, щоб зокрема виснажити українські сили до прибуття F-16 і нового озброєння, але українські воїни демонструють стійкість, мужність і віру в перемогу, зазначив Головком, пише УНН.

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"Майже тиждень працюю на Східному фронті у частинах різних угруповань, які тримають оборону на найбільш критичних ділянках фронту. Характер дій противника суттєво не змінився. На Куп'янському, Покровському, Курахівському, Времівському оперативних напрямках проводить активні наступальні дії різної інтенсивності, намагаючись прорвати оборону наших військ та захопити важливі ділянки місцевості, або населені пункти, які впливають на стійкість нашої оборони", - написав Сирський у Telegram.

З його слів, "основні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку, де сконцентрована переважна кількість його ударних бригад і полків". Тривають жорсткі бої в районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринок та островів у прибережній частині лівого берега Дніпра, зазначив Головком.

"Як і раніше, мета моєї роботи - вивчення обстановки, допомога командирам бригад в організації бойових дій, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю озброєння і боєприпасів, посилення резервами тощо", - вказав Сирський.

"Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись. Тому, командування російських військ наразі докладає усіх зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій з метою максимального виснаження наших військ, зриву підготовки резервів, недопущення переходу до активних наступальних дій. По всьому фронту від Харкова до Кринок наші військовослужбовці демонструють стійкість, мужність і патріотизм, а головне, віру в нашу перемогу", - наголосив Сирський.

Зокрема, з його слів, днями, "на Донеччині український воїн однієї з бойових бригад ЗСУ самостійно взяв в полон чотирьох російських окупантів". "Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників та неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою", - вказав Головком.

"Дякую йому та усім іншим захисникам і захисницям України, які відповідально ставляться до виконання своїх обов'язків, за їхню самовіддану службу! Як ніколи раніше, армія потребує максимальної підтримки суспільства в усіх сенсах. Час єднатися задля нашої перемоги! Слава Україні!" - зазначив Сирський.

Генштаб: сьогодні вже 42 бої, українські воїни захопили ворожий танк і полонених17.06.24, 11:45 • 31003 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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