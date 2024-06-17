Сирський: характер дій армії рф суттєво не змінився, ворог основні зусилля зосереджує на Покровському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що характер дій російських військ суттєво не змінився, ворог основні зусилля зосереджує на Покровському напрямку. росія докладає усіх зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій, щоб зокрема виснажити українські сили до прибуття F-16 і нового озброєння, але українські воїни демонструють стійкість, мужність і віру в перемогу, зазначив Головком.