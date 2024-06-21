Сирський відвідав навчальний центр для мобілізованих
Київ • УНН
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сірський відвідав навчальний центр для мобілізованих призовників, підкресливши важливість якісної підготовки, ефективного медичного обслуговування та технологічної переваги для збереження життя та здоров'я військовослужбовців.
Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав навчальний центр, де проводять підготовку мобілізованих. Відповідні фотографії у четвер, 20 червня, він опублікував у Facebook, передає УНН.
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Ми впроваджуємо комплексний підхід до збереження життя і здоров’я військовослужбовців, який складається із трьох базових елементів: якісна підготовка бійців, ефективна медична допомога та розвиток технологічної переваги із максимальною автоматизацією та роботизацією всіх процесів
За його словами, ця система повинна стати універсальною для кожного підрозділу й ефективно контролюватися на всіх етапах.
"Життя бійців - найвища цінність", - підписав він фото.
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