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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Сирський відвідав навчальний центр для мобілізованих

Київ • УНН

 • 26477 перегляди

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сірський відвідав навчальний центр для мобілізованих призовників, підкресливши важливість якісної підготовки, ефективного медичного обслуговування та технологічної переваги для збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Сирський відвідав навчальний центр для мобілізованих

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав навчальний центр, де проводять підготовку мобілізованих. Відповідні фотографії у четвер, 20 червня, він опублікував у Facebook, передає УНН.

Деталі

Ми впроваджуємо комплексний підхід до збереження життя і здоров’я військовослужбовців, який складається із трьох базових елементів: якісна підготовка бійців, ефективна медична допомога та розвиток технологічної переваги із максимальною автоматизацією та роботизацією всіх процесів

проінформував Головнокомандувач.

За його словами, ця система повинна стати універсальною для кожного підрозділу й ефективно контролюватися на всіх етапах.

"Життя бійців - найвища цінність", - підписав він фото.

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Лілія Подоляк

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