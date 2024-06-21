Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил учебный центр для мобилизованных призывников, подчеркнув важность качественной подготовки, эффективного медицинского обслуживания и технологических преимуществ для сохранения жизни и здоровья военнослужащих.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил учебный центр, где проводят подготовку мобилизованных. Соответствующие фотографии в четверг, 20 июня, он опубликовал в Facebook, передает УНН.
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Мы внедряем комплексный подход к сохранению жизни и здоровья военнослужащих, который состоит из трех базовых элементов: качественная подготовка бойцов, эффективная медицинская помощь и развитие технологического преимущества с максимальной автоматизацией и роботизацией всех процессов
По его словам, эта система должна стать универсальной для каждого подразделения и эффективно контролироваться на всех этапах.
"Жизнь бойцов-самая высокая ценность", - подписал он фото.
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