Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил учебный центр, где проводят подготовку мобилизованных. Соответствующие фотографии в четверг, 20 июня, он опубликовал в Facebook, передает УНН.

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Мы внедряем комплексный подход к сохранению жизни и здоровья военнослужащих, который состоит из трех базовых элементов: качественная подготовка бойцов, эффективная медицинская помощь и развитие технологического преимущества с максимальной автоматизацией и роботизацией всех процессов проинформировал главнокомандующий.

По его словам, эта система должна стать универсальной для каждого подразделения и эффективно контролироваться на всех этапах.

"Жизнь бойцов-самая высокая ценность", - подписал он фото.

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