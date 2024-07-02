Сырский в Донецкой области посетил штурмовую бригаду Нацполиции "Лють"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в рамках рабочего визита в Донецкую область посетил штурмовую бригаду Нацполиции "Лють". Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Во время визита командир бригады Александр Нетребко доложил об успешности работы бойцов "Люти" и действиях врага на определенных участках фронта.

Кроме того, заместитель командира бригады Максим Казбан доложил оперативную ситуацию в зонах ответственности подразделения.

Также Главнокомандующий ВС Украины и комбриг вручили государственные и ведомственные награды воинам "Люти".

"Ваша отвага и самоотверженность является примером для подражания. Спасибо за службу. Вместе к победе - обратился к воинам генерал-полковник Александр Сырский

Напомним

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что наивысшей ценностью для Украины является жизнь ее солдат, поэтому Силы обороны создают универсальную систему для каждого подразделения с ключевым приоритетом сохранения жизней украинских солдат.

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