Син Геннадія Кернеса здобув депутатство завдяки смерті батька-ексмера

Кирило Кернес, син колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса, не мав ніякого відношення до створення політичної партії "Блок Кернеса – Успішний Харків" й нічого не робив, щоб його здобути. До політичної сили він потрапив через повагу соратників Генадія Кернеса до памʼяті покійного ексмера Харкова. Тому його позов до представників партії щодо вилучення прізвища батька із назви політичної сили – це дивна поведінка. Опитані УНН депутати припускають, що її можна пояснити образою на однопартійців.

"Я можу сказати що Кирило Кернес – у нього тільки прізвище Кернес, він до політичної сили блок Кернеса не мав ніякого відношення. Я з його батьком дружив більше 30 років, і коли ми робили цю політичну силу, ми робили її разом. Спочатку ми створили найбільшу групу в облраді, і Кирило Кернес до цієї політичної сили тоді ніякого відношення не мав", - зазначив в ексклюзивному коментарі УНН депутат Харківської облради, член партії "Блок Кернеса – Успішний Харків" Олег Каратуманов.

Він додав, що Кирило Кернес опинився у складі політичної сили лише через повагу до його батька. Тобто про хист до політики чи видатні якості тут не йдеться, ключовим у досягненні такого успіху було лише спільне з батьком прізвище – Кернес.

"Він може там судитися, розказувати, який він був близький до батька, що, типу, не дасть паплюжити його ім’я, але він нічого не робив для цього. Нічого не робив, щоб мати відношення до цієї політичної сили", - зазначив Каратуманов.

Голова фракції "Блок Кернеса – Успішний Харків" Віталій Панов зазначив, що з Кирилом Кернесом відбуваються "якісь незрозумілі речі".

"Справа в тому, коли створювалася партія, вона була Геннадія Кернеса, і він на це давав згоду, і в назві партії мається на увазі те, що це прізвище Геннадія Кернеса. Чому Кирило вирішив що він має право на те, щоб там не було прізвища Кернес… адже це його не стосується. Більше того, на скільки я знаю, там є усі авторські права у партії, і згода була письмова при реєстрації партії. Тому рахую що дивно себе Кирило поводить", - зазначив Панов в ексклюзивному коментарі УНН.

Більше того, за словами Каратуманова, коли відбулося широкомасштабне вторгнення росії в Україну, Кирило Кернес, який на той час очолював фракцію партії "Блок Кернеса – Успішний Харків", зник і його ніхто не бачив і не чув. "Тому розказувати що він якийсь великий політичний діяч – це не в його випадку",- додав Каратуманов.

Після того, як зʼясувалося, що Кирило Кернес виїхав за кордон у Німеччину однопартійці вирішили зняти його з посади керівника фракції, адже таку роботу віддалено виконувати неможливо. Це на думку депутатів образило Кернеса-молодшого й помститися він вирішив саме за допомогою судового позову.

"Так, це його образа", - зазначив Каратуманов. При цьому він не виключає, що образи Кернеса можуть використовувати інші люди у своїх власних цілях, в тому числі й боротьбі за владу у Харкові, або ж використовувати його політичні амбіції задля дестабілізації ситуації.

Панов зазначив, що коли депутати усували Кирила Кернеса від керівництва фракцією, то сподівалися на його розуміння.

"Без образ, коли це рішення приймали – багато з цього приводу висловлювалися, і ми порахували, що він віднесеться до цього з розумінням. Але сталося як сталося", - зазначив він.

Однопартієць Панова й Каратуманова Євгеній Водовозов також не вірить у перспективність позову Кирила Кернеса проти партії. "Я вважаю, що це безперспективно, марна праця", - зазначив він в ексклюзивному коментарі УНН.

Нині позов Кирила Кернеса розглядається в Печерському районні суді Києва. Син Геннадія Кернеса просить суд заборонити політичній силі використовувати прізвище та фото батька.

Нагадаємо

Раніше УНН детально розповідав, хто такий Кирило Кернес та як його заяви підіграють кремлю. Крім того, дивує і його заява, що він не народжений для війни, а тому втік з України.

Також в ході розслідування однієї з кримінальних справ про незаконний обіг наркотиків у Харкові слідчі Головного слідчого управління МВС України зʼясували, що Кирило Кернес протягом двох років продавав екстазі та маріхуану в харківському нічному клубі "Лабораторія". Проте йому вдалося уникнути притягнення до кримінальної відповідальності за розповсюдження наркотиків.