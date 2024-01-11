Сын Геннадия Кернеса получил депутатство благодаря смерти отца-эксмера

Кирилл Кернес, сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, не имел никакого отношения к созданию политической партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков" и ничего не делал, чтобы его получить. В политическую силу он попал из-за уважения соратников Геннадия Кернеса к памяти покойного экс-мэра Харькова. Поэтому его иск к представителям партии об изъятии фамилии отца из названия политической силы - это странное поведение. Опрошенные УНН депутаты предполагают, что его можно объяснить обидой на однопартийцев.

"Я могу сказать что Кирилл Кернес - у него только фамилия Кернес, он к политической силе блок Кернеса не имел никакого отношения. Я с его отцом дружил более 30 лет, и когда мы делали эту политическую силу, мы делали ее вместе. Сначала мы создали самую большую группу в облсовете, и Кирилл Кернес к этой политической силе тогда никакого отношения не имел", - отметил в эксклюзивном комментарии УНН депутат Харьковского облсовета, член партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков" Олег Каратуманов.

Он добавил, что Кирилл Кернес оказался в составе политической силы только из-за уважения к его отцу. То есть о способностях к политике или выдающихся качествах здесь речь не идет, ключевым в достижении такого успеха была только общая с отцом фамилия - Кернес.

"Он может там судиться, рассказывать, какой он был близок к отцу, что, типа, не даст порочить его имя, но он ничего не делал для этого. Ничего не делал, чтобы иметь отношение к этой политической силе", - отметил Каратуманов.

Председатель фракции "Блок Кернеса - Успешный Харьков" Виталий Панов отметил, что с Кириллом Кернесом происходят "какие-то непонятные вещи".

"Дело в том, когда создавалась партия, она была Геннадия Кернеса, и он на это давал согласие, и в названии партии подразумевается то, что это фамилия Геннадия Кернеса. Почему Кирилл решил что он имеет право на то, чтобы там не было фамилии Кернес... ведь это его не касается. Более того, на сколько я знаю, там есть все авторские права у партии, и согласие было письменное при регистрации партии. Поэтому считаю что странно себя Кирилл ведет", - отметил Панов в эксклюзивном комментарии УНН.

Более того, по словам Каратуманова, когда произошло широкомасштабное вторжение россии в Украину, Кирилл Кернес, который в то время возглавлял фракцию партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", исчез и его никто не видел и не слышал. "Поэтому рассказывать что он какой-то великий политический деятель - это не в его случае",- добавил Каратуманов.

После того, как выяснилось, что Кирилл Кернес уехал за границу в Германию однопартийцы решили снять его с должности руководителя фракции, ведь такую работу удаленно выполнять невозможно. Это по мнению депутатов оскорбило Кернеса-младшего и отомстить он решил именно с помощью судебного иска.

"Да, это его оскорбление", - отметил Каратуманов. При этом он не исключает, что оскорбления Кернеса могут использовать другие люди в своих собственных целях, в том числе и борьбе за власть в Харькове, или же использовать его политические амбиции для дестабилизации ситуации.

Панов отметил, что когда депутаты отстраняли Кирилла Кернеса от руководства фракцией, то надеялись на его понимание.

"Без обид, когда это решение принимали - многие по этому поводу высказывались, и мы посчитали, что он отнесется к этому с пониманием. Но произошло как произошло", - отметил он.

Однопартиец Панова и Каратуманова Евгений Водовозов также не верит в перспективность иска Кирилла Кернеса против партии. "Я считаю, что это бесперспективно, бесполезный труд", - отметил он в эксклюзивном комментарии УНН.

Сейчас иск Кирилла Кернеса рассматривается в Печерском районном суде Киева. Сын Геннадия Кернеса просит суд запретить политической силе использовать фамилию и фото отца.

Напомним,

Ранее УНН подробно рассказывал, кто такой Кирилл Кернес и как его заявления подыгрывают кремлю. Кроме того, удивляет и его заявление, что он не рожден для войны, а потому сбежал из Украины.

Также в ходе расследования одного из уголовных дел о незаконном обороте наркотиков в Харькове следователи Главного следственного управления МВД Украины выяснили, что Кирилл Кернес в течение двух лет продавал экстази и марихуану в харьковском ночном клубе "Лаборатория". Однако ему удалось избежать привлечения к уголовной ответственности за распространение наркотиков.