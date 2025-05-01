Сибіга провів розмову з Каллас: обговорили підготовку до візиту міністрів закордонних справ ЄС в Україну 9 травня

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з високою представницею ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас. Про це Сибіга написав в соцмережі "Х", передає УНН.

Сторони обговорили стосунки Україна-ЄС, координацію кроків напередодні важливих міжнародних подій, а також підготовку до візиту міністрів закордонних справ ЄС в Україну 9 травня.

Сибіга проінформував Каллас про підписання Угоди про створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Він назвав цю подію важливою віхою в українсько-американському стратегічному партнерстві, спрямованому на зміцнення економіки та безпеки України.

Було приємно поспілкуватися з Каєю Каллас, щоб обговорити порядок денний Україна-ЄС та скоординувати кроки напередодні важливих міжнародних подій написав Сибіга.

Він також розповів, що обговорили останні дипломатичні зусилля та наступні кроки для досягнення справедливого і тривалого миру.

Ми також обмінялися останніми новинами про підготовку до візиту міністрів закордонних справ ЄС в Україну 9 травня. Вдячний ЄС за солідарність та непохитну підтримку