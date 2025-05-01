Сибига провел разговор с Каллас: обсудили подготовку к визиту министров иностранных дел ЕС в Украину 9 мая

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Об этом Сибига написал в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Стороны обсудили отношения Украина-ЕС, координацию шагов в преддверии важных международных событий, а также подготовку к визиту министров иностранных дел ЕС в Украину 9 мая.

Сибига проинформировал Каллас о подписании Соглашения о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Он назвал это событие важной вехой в украинско-американском стратегическом партнерстве, направленном на укрепление экономики и безопасности Украины.

Было приятно пообщаться с Каей Каллас, чтобы обсудить повестку дня Украина-ЕС и скоординировать шаги в преддверии важных международных событий написал Сибига. - написал Сибига.

Он также рассказал, что обсудили последние дипломатические усилия и следующие шаги для достижения справедливого и длительного мира.

Мы также обменялись последними новостями о подготовке к визиту министров иностранных дел ЕС в Украину 9 мая. Благодарен ЕС за солидарность и непоколебимую поддержку - добавил Сибига.

Напомним

Ранее Сибига заявлял, что Украина готова к мирным переговорам в любом формате, если россия готова к длительному прекращению огня, а не только к кратковременному перемирию на 9 мая.