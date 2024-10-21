Сибіга обговорив із міністром оборони Туреччини спільні проєкти, які зміцнюють ОПК
Київ • УНН
Андрій Сибіга зустрівся з Яшаром Гюлером для обговорення розширення оборонного співробітництва та спільних проєктів. Сторони розглянули конкретні ініціативи, спрямовані на зміцнення оборонно-промислових комплексів обох країн.
Глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером. Йшлося про розширення взаємовигідного оборонного співробітництва, а також конкретні спільні проєкти, які зміцнюють наші ОПК, передає УНН.
"Я був радий зустрітися з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером. Ми обговорили розширення взаємовигідного оборонного співробітництва, а також конкретні спільні проєкти, які зміцнюють наші ОПК.
Я дякую бойовому генералу Яшару Гюлеру за його солідарність з Україною", – зазначив глава МЗС.
Говорили про російські удари по українських портах та енергетичній системі: Сибіга зустрівся із міністром торгівлі Туреччини21.10.24, 15:12 • 16570 переглядiв
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав візит до Туреччини. Він проведе переговори щодо українсько-турецького партнерства, безпеки на Чорному морі та досягнення справедливого миру.