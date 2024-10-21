Сибига обсудил с министром обороны Турции совместные проекты, которые укрепляют ОПК
Киев • УНН
Андрей Сибига встретился с Яшаром Гюлером для обсуждения расширения оборонного сотрудничества и совместных проектов. Стороны рассмотрели конкретные инициативы, направленные на укрепление оборонно-промышленных комплексов обеих стран.
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с министром обороны Турции Яшаром Гюлером. Речь шла о расширении взаимовыгодного оборонного сотрудничества, а также конкретных совместных проектах, которые укрепляют наши ОПК, передает УНН.
"Я был рад встретиться с министром обороны Турции Яшаром Гюлером. Мы обсудили расширение взаимовыгодного оборонного сотрудничества, а также конкретные совместные проекты, которые укрепляют наши ОПК.
Я благодарю боевого генерала Яшара Гюлера за его солидарность с Украиной", - отметил глава МИД.
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Напомним
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига начал визит в Турцию. Он проведет переговоры по украинско-турецкому партнерству, безопасности на Черном море и достижению справедливого мира.