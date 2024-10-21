Сибига обсудил с министром обороны Турции совместные проекты, которые укрепляют ОПК

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с министром обороны Турции Яшаром Гюлером. Речь шла о расширении взаимовыгодного оборонного сотрудничества, а также конкретных совместных проектах, которые укрепляют наши ОПК, передает УНН.

"Я был рад встретиться с министром обороны Турции Яшаром Гюлером. Мы обсудили расширение взаимовыгодного оборонного сотрудничества, а также конкретные совместные проекты, которые укрепляют наши ОПК.

Я благодарю боевого генерала Яшара Гюлера за его солидарность с Украиной", - отметил глава МИД.

Говорили о российских ударах по украинским портам и энергетической системе: Сибига встретился с министром торговли Турции

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига начал визит в Турцию. Он проведет переговоры по украинско-турецкому партнерству, безопасности на Черном море и достижению справедливого мира.